伊朗局勢︱美以聯手發動大規模打擊 外交部：高度關切籲立即停止軍事行動
更新時間：22:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:03 2026-02-28 HKT
中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。
相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
在北京，外交部回應事件時表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。
相關新聞：伊朗局勢︱在伊華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生
最Hit
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
11小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT