伊朗局勢︱美以聯手發動大規模打擊　外交部：高度關切籲立即停止軍事行動

大國外交
更新時間：22:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:03 2026-02-28 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
在北京，外交部回應事件時表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

