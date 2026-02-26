德總理默茨訪華︱拆局：西方領導人接連訪華尋求多元避險

德國總理默茨，是繼法國總統馬克龍、加拿大總理卡尼、英國首相施紀賢之後，近3個月內又一位訪華的西方國家領導人。有分析認為，美國特朗普政府的「敵意」讓德國乃至歐洲認為，改善對華關係是一個相對容易甚至是必要的選項。 德國栢林墨卡托中國研究中心分析師宋高祖向「BBC」強調，對德國乃至歐洲來說，當下特朗普帶來的衝擊是急逼的，而中國的影響則是長期且深遠的。特朗普政府對歐洲的敵意，讓後者認為改善對華關係可以平衡華盛頓的單邊做法及其對歐洲利益的衝擊——無論是關稅、格陵蘭議題，還是對烏克蘭的支持。

雙邊關係從互利轉向零和競爭

但宋高祖也強調，即便德中關係可能出現某種程度的解凍，究竟能回暖到甚麼程度仍有待觀察，「因為這很大程度上取決於美國對歐洲施壓的力度、歐洲能否有效運用其市場力量對中國經濟施加影響，及北京能夠提供甚麼妥協。」

此外根據諮詢機構榮鼎集團最新報告，德國對華出口在去年暴跌9.3%至十年最低，其中汽車出口崩跌66%，反之比亞迪、蔚來等中國電動車品牌在歐市場份額從2020年的不足1%躍升至12%，這凸顯雙邊關係已從互利轉向零和競爭。

有觀察認為，德國工業競爭力下滑，在燃油車時代引以為傲的嚴謹工程師文化，在智慧電動車時代卻因決策流程冗長、數字化轉型緩慢顯得笨重，默茨今天到訪杭州也為提振德國工業，為德企對接合作尋找機會。