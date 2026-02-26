德總理默茨晤習近平 發表聯合聲明：確認訪問為中德關係注入新動力

德國總理默茨昨日率高規格經貿團到訪北京，分別與中國國家主席習近平和國務院總理李強會晤。這是他上任以來首次訪華，習近平稱雙方要加強戰略溝通，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。默茨稱，德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作。雙方發表《中德聯合聲明》，強調此訪「為兩國夥伴關係發展注入新動力」，雙方同意繼續開展中德氣候變化與綠色轉型對話。

相關新聞：德國總理訪華︱默茨晤習近平 「企業界高度重視中國市場盼深化合作」

默茨是農曆馬年中國接待訪華的首位外國領導人，包含30位德國經濟界代表的高級別代表團隨行，他今天將轉往杭州繼續訪問。美國《紐約時報》形容，默茨核心主張大致如下：歐洲應減少對中美兩國的依賴，避免在全球舞台上受制於人——但不應完全切斷與中國和美國的聯繫。彭博社報道，去年德國對華投資達到4年來最高水準，這與柏林對北京「去風險化」的論調背道而馳，凸顯經濟引力難以擺脫。

2月25日下午，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。中新社

新華社報道，習近平在與默茨會晤時指，世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。他希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。雙方應支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進AI等前沿領域對話合作。



默茨稱德方珍視對華關係，堅定奉行一個中國政策。德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作，實現互利互惠、共同發展，德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義，支持歐中加強對話與合作。

《中德聯合聲明》指出，經貿合作是雙邊關係的重要組成部分。中方注意到德方重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切。雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。

兩國領導人還就俄烏戰爭交換意見，習近平指關鍵是堅持通過對話談判尋求解決方案，要確保各方平等參與、照顧各方合理關切，築牢和平基礎，增強和平意願。

中德簽署5份文件，涵蓋在應對氣候變遷和綠色轉型方面、在動物疫病防治和家禽產品協定方面的合作，及足球和乒乓球等體育合作協定。

來自汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30間巨企高管今次隨默茨來訪。據德媒，這些商業代表包括拜耳製藥、大眾汽車、西門子、愛迪達等公司高管，且實際有意隨行的高管人數遠超30人。