Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國設立西藏特別事務協調員 北京批干涉中國內政

大國外交
更新時間：11:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-24 HKT

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周宣布，委任助理國務卿巴恩斯（Riley Barnes）兼任西藏問題特別協調員，旨在促進藏人權利與文化保護，並推動北京與達賴喇嘛方面的直接對話。中國外交部發言人林劍周一（23日）對此表示強烈反對，批評美國此舉是干涉中國內政，強調西藏事務不容任何外部勢力干涉，並敦促美方停止利用涉藏問題干預中國。

林劍強調，中國政府在涉藏問題上的立場是一貫的，明確的。西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。他並敦促美國恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

相關新聞：達賴獲頒格林美有聲書獎 中方斥「反華政治操弄」

達賴喇嘛近照。IG@dalailama
達賴喇嘛近照。IG@dalailama

魯比奧在藏曆新年祝賀聲明中作出此項任命，強調美國將繼續支持藏人獨特的文化、語言和宗教遺產。作為新任協調員，巴恩斯表示，他的首要任務之一是確保藏人有權自由選擇其宗教領袖，包括未來的達賴喇嘛。

此前，十四世達賴喇嘛已就其轉世制度作出安排，而中國則堅持轉世必須遵循「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的原則。

巴恩斯呼籲中國與達賴喇嘛代表進行不設前提的對話，以尋求讓藏人實現真正自治的持久解決方案。

流亡印度的賴喇嘛去年7月2日宣布，有600多年歷史的達賴喇嘛轉世傳承製度將在他圓寂後延續，並指定由他成立的非營利機構，負責尋訪認證十五世達賴喇嘛的轉世靈童。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前