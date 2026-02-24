美國設立西藏特別事務協調員 北京批干涉中國內政

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周宣布，委任助理國務卿巴恩斯（Riley Barnes）兼任西藏問題特別協調員，旨在促進藏人權利與文化保護，並推動北京與達賴喇嘛方面的直接對話。中國外交部發言人林劍周一（23日）對此表示強烈反對，批評美國此舉是干涉中國內政，強調西藏事務不容任何外部勢力干涉，並敦促美方停止利用涉藏問題干預中國。

林劍強調，中國政府在涉藏問題上的立場是一貫的，明確的。西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。他並敦促美國恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

達賴喇嘛近照。IG@dalailama

魯比奧在藏曆新年祝賀聲明中作出此項任命，強調美國將繼續支持藏人獨特的文化、語言和宗教遺產。作為新任協調員，巴恩斯表示，他的首要任務之一是確保藏人有權自由選擇其宗教領袖，包括未來的達賴喇嘛。

此前，十四世達賴喇嘛已就其轉世制度作出安排，而中國則堅持轉世必須遵循「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的原則。

巴恩斯呼籲中國與達賴喇嘛代表進行不設前提的對話，以尋求讓藏人實現真正自治的持久解決方案。

流亡印度的賴喇嘛去年7月2日宣布，有600多年歷史的達賴喇嘛轉世傳承製度將在他圓寂後延續，並指定由他成立的非營利機構，負責尋訪認證十五世達賴喇嘛的轉世靈童。