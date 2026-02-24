商務部將20家日本實體列出口管制名單 制止日再軍事化和擁核企圖

中國商務部對20間日本實體列入管控名單。發言人說，根據出口管制法和兩用物項出口管制條例等法律規定，中方決定將三菱造船株式會社等20間，參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。禁止出口經營者向上述實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人，轉移原產於中國的兩用物項給予上述實體。即日（24日）起正式實施。

包括TDK及三菱造船株式會社等

發言人說，措施目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

商務部公告稱，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。

商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

列入關注名單的實體，若履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。

詳細名單：

1.斯巴魯株式會社（SUBARUCorporation）

2.富士航空航天技術株式會社（FUJIAerospaceTechnologyCo.,Ltd.）

3.引能仕株式會社（ENEOSCorporation）

4.運輸機工業株式會社（YusokiCo.,Ltd.）

5.伊籐忠航空株式會社（ITOCHUAviationCo.,Ltd.）

6.儷達集團控股股份有限公司（LedaGroupHoldingsCo.,Ltd.）

7.東京科學大學（InstituteofScienceTokyo）

8.三菱材料株式會社（MitsubishiMaterialsCorporation）

9.ASPP株式會社（ASPPCo.,Ltd.）

10.八洲電機株式會社（YashimaDenkiCo.,Ltd.）

11.住友重機械工業株式會社（SumitomoHeavyIndustries,Ltd.）

12.TDK株式會社（TDKCorporation）

13.三井物產航空航天株式會社（MitsuiBussanAerospaceCo.,Ltd.）

14.日野汽車株式會社（HinoMotors,Ltd.）

15.東金株式會社（TokinCorporation）

16.日新電機株式會社（NissinElectricCo.,Ltd.）

17.三泰克托株式會社（SunTectroCo.,Ltd.）

18.日東電工株式會社（NittoDenkoCorporation）

19.日油株式會社（NOFCorporation）

20.半井試劑株式會社（NacalaiTesque,Inc.）

