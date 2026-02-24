Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商務部將20家日本實體列出口管制名單 制止日再軍事化和擁核企圖

大國外交
更新時間：10:17 2026-02-24 HKT
發佈時間：10:14 2026-02-24 HKT

中國商務部對20間日本實體列入管控名單。發言人說，根據出口管制法和兩用物項出口管制條例等法律規定，中方決定將三菱造船株式會社等20間，參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。禁止出口經營者向上述實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人，轉移原產於中國的兩用物項給予上述實體。即日（24日）起正式實施。

包括TDK及三菱造船株式會社等

發言人說，措施目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

商務部公告稱，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。

商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

列入關注名單的實體，若履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。

詳細名單：

1.斯巴魯株式會社（SUBARUCorporation）

2.富士航空航天技術株式會社（FUJIAerospaceTechnologyCo.,Ltd.）

3.引能仕株式會社（ENEOSCorporation）

4.運輸機工業株式會社（YusokiCo.,Ltd.）

5.伊籐忠航空株式會社（ITOCHUAviationCo.,Ltd.）

6.儷達集團控股股份有限公司（LedaGroupHoldingsCo.,Ltd.）

7.東京科學大學（InstituteofScienceTokyo）

8.三菱材料株式會社（MitsubishiMaterialsCorporation）

9.ASPP株式會社（ASPPCo.,Ltd.）

10.八洲電機株式會社（YashimaDenkiCo.,Ltd.）

11.住友重機械工業株式會社（SumitomoHeavyIndustries,Ltd.）

12.TDK株式會社（TDKCorporation）

13.三井物產航空航天株式會社（MitsuiBussanAerospaceCo.,Ltd.）

14.日野汽車株式會社（HinoMotors,Ltd.）

15.東金株式會社（TokinCorporation）

16.日新電機株式會社（NissinElectricCo.,Ltd.）

17.三泰克托株式會社（SunTectroCo.,Ltd.）

18.日東電工株式會社（NittoDenkoCorporation）

19.日油株式會社（NOFCorporation）

20.半井試劑株式會社（NacalaiTesque,Inc.）
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前