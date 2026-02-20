Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德總理訪華前表態 尋求戰略夥伴關係

大國外交
更新時間：09:50 2026-02-20 HKT
發佈時間：09:50 2026-02-20 HKT

德國總理默茨將於本月24日至27日對中國進行訪問，是去年5月上任以來首次訪華。默茨18日表態稱，訪問中國期間將尋求德中建立戰略夥伴關係，並警告美國勿再挑起關稅戰。

警告美國勿再挑起關稅戰

路透社報道，默茨周三在所屬政黨基民盟一個活動上表示，現時外交和經濟政策緊扣，德國希望找到理念、行事方式一致的夥伴，確保未來可以繼續保持國家繁榮和高水平社會保障。

他表示，希望下周訪華期間可以與中國探討未來合作方向，又指德國不同意美國特朗普政府在全球徵收關稅，若果美方做法太過分，歐洲完全有能力捍衛自身利益。

中共政治局委員、外長王毅上周出席德國慕尼黑安全會議期間，曾與默茨會面，期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨，並希望德方為中國企業提供更公平公正的營商環境。

默茨將是2026年來第4位訪華的歐洲領導人，此前先後有愛爾蘭總理馬丁、芬蘭總理奧爾波、英國首相施紀賢訪問中國。

