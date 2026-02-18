習近平回信艾奧瓦州友人 「中美人民交流合作願望不變」
更新時間：14:43 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:43 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:43 2026-02-18 HKT
新華社報道，國家主席習近平16日復信美國艾奧瓦州（Iowa，又譯愛荷華）友人並回贈新春賀卡，致以節日祝福。
習近平表示，41年前我訪問艾奧瓦州，受到你們熱情接待，那些美好回憶至今仍記憶猶新。中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。無論形勢如何變化，中美兩國人民交流合作的願望不會改變，兩國青少年相知相親的情誼不會改變。
他表示，希望你們繼續致力於促進兩國民間友好，鼓勵更多美國青少年成為中美友誼的傳承者、和平友好的促進者，為中美關係發展作出更大貢獻。
此前，美國艾奧瓦州友人貝隆致信習近平主席，代表艾奧瓦州友人向習近平主席和彭麗媛教授致以新春祝福，表示艾州友人珍視並將繼續發展同中國人民的友誼。貝隆、蘭蒂、德沃切克、金伯利、前駐華大使布蘭斯塔德、世界糧食獎基金會名譽主席奎因，以及該州參與「5年5萬」倡議訪華的師生還向習近平主席夫婦發來新春賀卡，表示願努力促進美中友好交流，為兩國關係發展貢獻力量。
