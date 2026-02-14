CIA發片招募解放軍線人 華使館斥損害國安

美國中央情報局（CIA）周四再度在社交網站發布招攬中國線人的影片，今次更把目標鎖定在中國軍官，被視為是針對解放軍近期人事震動而把握機會招募洩密者。中國駐美大使館嚴斥影片嚴重損害中國國家安全。

針對人事震動機會招募洩密者

路透社報道，美國中情局12日在Youtube等多個社交平台，發布題為「挺身而出的原因：為拯救未來」的線人招募影片。片中以普通話獨白，虛構一名解放軍中層軍官在「看清現實」後，拿出手提電腦聯絡中情局告密。

報道引述一名不願透露姓名的中情局官員稱，「我們過去的影片觸及了數百萬人，並激發了新的情報來源」，但他並未提供細節。

中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立上月底涉嫌嚴重違紀違法受查。有分析質疑中情局此時發布影片，是要把握解放軍掀起反腐風暴的機會，來招募內部線人。中情局去年5月也曾發布兩段影片，招攬來自中國政府的線人。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇譴責影片嚴重侵害中國國家安全，強調會採取一切必要措施，堅決反制滲透和海外反華勢力的破壞行徑，堅定維護主權、安全及發展利益。