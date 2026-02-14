慕尼黑安全會議｜王毅會見魯比奧 雙方同意服務好兩國高層互動

外界關注美國總統特朗普可能4月訪華行之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間周五（13日）在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

路透社報道，魯比奧和王毅在慕尼黑市中心一間酒店的會議室見面，握手並合影留念，隨後雙方代表團在各自高級助手的陪同下相對而坐。據與會人員稱，會晤持續約一小時。

據中新社報道，王毅表示，習近平主席同特朗普總統為中美關係發展作出戰略指引。中美要共同落實好兩國元首達成的重要共識，讓2026年成為中美邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

王毅說中美之間對話比對抗好，合作比衝突好，共贏比零和好。只要秉持平等、尊重、互惠態度，雙方就能夠找到解決彼此關切、妥善管控分歧的辦法。

他又稱雙方要共同努力，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，讓中美關係步入穩定、健康、可持續發展的軌道，向世界發出更多積極的信息。

報道指，雙方一致認為此次會晤積極、富有建設性。雙方同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道協調作用，服務好兩國高層互動，加強各領域對話合作，推動中美關係穩定發展。

這次會晤至少是美國最高外交官與王毅的第二次面對面會晤。華盛頓和北京一直致力於緩和雙方在貿易和關稅衝突，以及台灣未來等議題上的緊張關係。

本月，特朗普與中國國家主席習近平通了電話，特朗普稱通話「非常積極」。