日本扣押一艘中國漁船 船長晚上獲釋 中國外交部：望日方公正執法

在中日關係持續緊張的背景下，日方在爭議海域扣押了一艘中國漁船並逮捕了船長。中國外交部回應稱，希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法。共同社引述日本水產廳13日晚上透露，已釋放該船長。

共同社引述13日晚最新消息：船長已獲釋

據日本共同社2月13日報道，日本水產廳九州漁業調整事務所當天通報稱，12日在長崎縣五島市女島西南約170公里的海域，日本水產廳以涉嫌無視停船命令並駕船逃逸為由，強行扣押一艘載有11人的中國大陸漁船，並逮捕47歲的中國籍船長。

這是日本水產廳今年首次扣押外國漁船，也是自2022年以來首次針對中國大陸漁船採取此類行動。

報道稱，負責在日本周邊海域開展登船檢查及其他執法行動的日本水產廳，去年扣押了兩艘分別來自台灣和韓國的外籍漁船。

日中長期存在多個領土爭議，圍繞釣魚島（日稱尖閣諸島）的摩擦事件屢有發生。去年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」論觸怒北京，中日關係迅速惡化。

中國外交部回應

有報道指，原因是該船在進入日本專屬經濟區後試圖逃避檢查。

外交部發言人林劍13日在例行記者會上回應上述事件稱，中國政府一貫要求中國的漁民依法依規作業，同時堅決維護中國漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法，保障中方船員安全和合法權益。