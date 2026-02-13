Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本扣押一艘中國漁船 船長晚上獲釋 中國外交部：望日方公正執法

大國外交
更新時間：23:10 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:59 2026-02-13 HKT

在中日關係持續緊張的背景下，日方在爭議海域扣押了一艘中國漁船並逮捕了船長。中國外交部回應稱，希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法。共同社引述日本水產廳13日晚上透露，已釋放該船長。

共同社引述13日晚最新消息：船長已獲釋

據日本共同社2月13日報道，日本水產廳九州漁業調整事務所當天通報稱，12日在長崎縣五島市女島西南約170公里的海域，日本水產廳以涉嫌無視停船命令並駕船逃逸為由，強行扣押一艘載有11人的中國大陸漁船，並逮捕47歲的中國籍船長。

這是日本水產廳今年首次扣押外國漁船，也是自2022年以來首次針對中國大陸漁船採取此類行動。

報道稱，負責在日本周邊海域開展登船檢查及其他執法行動的日本水產廳，去年扣押了兩艘分別來自台灣和韓國的外籍漁船。

日中長期存在多個領土爭議，圍繞釣魚島（日稱尖閣諸島）的摩擦事件屢有發生。去年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」論觸怒北京，中日關係迅速惡化。

中國外交部回應

有報道指，原因是該船在進入日本專屬經濟區後試圖逃避檢查。

外交部發言人林劍13日在例行記者會上回應上述事件稱，中國政府一貫要求中國的漁民依法依規作業，同時堅決維護中國漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法，保障中方船員安全和合法權益。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
16小時前
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
16小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
17小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
10小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
18小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
13小時前
周天行（左）與林曉敏（右）入紙申請大律師認許，儀式將於本月28日舉行。資料圖片
律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏申請大律師認許 2月28日開庭處理
社會
2026-02-12 17:45 HKT
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
11小時前