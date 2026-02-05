Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝鋒：努力推動中美關係穩下來

大國外交
更新時間：08:30 2026-02-05 HKT
發佈時間：08:27 2026-02-05 HKT

中國駐美國大使謝鋒周二表示，今年，中美兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力，營造氛圍、創造條件、積累成果，努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。

相關新聞：中美元首通話｜習近平：美方務必慎重處理對台軍售問題

美國總統特朗普早前表示，他將於4月訪問中國，中國國家主席習近平將於年底訪美。謝鋒向紀念中美「乒乓外交」55周年人文交流活動發表視頻致辭表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美關係發展障礙。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應該以行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。

相關新聞：美駐華大使：特朗普邀請習近平8月至9月訪美

謝鋒指出。過去一年，中美經貿團隊舉行五輪經貿磋商，就處理兩國經貿領域突出問題達成廣泛共識，再一次表明談比打好。中美應在經貿、打擊非法移民和電訊詐騙、反洗錢、人工智慧、醫療健康領域深挖合作潛力，促成合作項目。

他指出，要加強人民友好交往，拉緊中美關係民意紐帶。包括林肯中學學生在內的4萬多名美國青少年參加「5年5萬」倡議赴華交流學習，成為跨越太平洋的「友誼使者」。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
4小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
20小時前
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
15小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
12小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
18小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
2026-02-04 10:00 HKT
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT