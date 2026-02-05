謝鋒：努力推動中美關係穩下來

中國駐美國大使謝鋒周二表示，今年，中美兩國將迎來一系列高層交往，雙方應共同努力，營造氛圍、創造條件、積累成果，努力在戰略層面推動中美關係進一步穩下來、向前走。

美國總統特朗普早前表示，他將於4月訪問中國，中國國家主席習近平將於年底訪美。謝鋒向紀念中美「乒乓外交」55周年人文交流活動發表視頻致辭表示，要妥善管控矛盾分歧，消除中美關係發展障礙。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應該以行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。

謝鋒指出。過去一年，中美經貿團隊舉行五輪經貿磋商，就處理兩國經貿領域突出問題達成廣泛共識，再一次表明談比打好。中美應在經貿、打擊非法移民和電訊詐騙、反洗錢、人工智慧、醫療健康領域深挖合作潛力，促成合作項目。

他指出，要加強人民友好交往，拉緊中美關係民意紐帶。包括林肯中學學生在內的4萬多名美國青少年參加「5年5萬」倡議赴華交流學習，成為跨越太平洋的「友誼使者」。

