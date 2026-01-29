西方發布導彈摧毀中國軍艦動畫 國防部：自嗨行為

近日，多間西方防務巨頭的宣傳片，在軍事觀察圈和社交媒體上激起了不小波瀾。

瑞典最大軍工企業薩博集團（SAAB）1月9日發布了其產品RBS-15反艦導彈的最新宣傳片，當中顯示，兩艘052D型驅逐艦在某海岸附近航行，被發現後立即部署「鷹獅」戰鬥機、「維斯比」級輕型護衛艦和岸防導彈發射車，從三種平台發射RBS-15反艦導彈攻擊052D型驅逐艦，052D在釋放干擾彈和近防炮開火攔截失敗後，遭命中艦體斷裂。

此外，倫敦的BAE系統公司放出一段動畫，模擬其新型集裝箱式導彈系統從己方港口發射，精準摧毀了一艘來襲的敵方軍艦。該軍艦與中國海軍主力之一的054A型導彈護衛艦驚人地相似。



無獨有偶，美國的洛克希德·馬丁公司也發布了其「遠程反艦導彈」（LRASM）的宣傳片，畫面中F-35戰機投下的導彈，撲向的目標赫然是酷似中國最先進的055型飛彈驅逐艦，甚至還有中國首艘航母「遼寧艦」的身影。

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校對此表示，據知，瑞典軍工企業已撤下相關影片，「我們認為其他有關方也應做正確的事。實際上，對於此類自嗨式的行為，我想對他們說「You wish」（你們想得美）。」

