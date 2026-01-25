Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃岩島船難︱中國海警救起17名菲律賓船員 周日移交予菲方

大國外交
更新時間：16:35 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:35 2026-01-25 HKT

上周四（22日）晚上9時許，一艘從菲律賓駛往中國廣東的新加坡籍散裝貨船，在黃岩島西北55海里附近海域傾覆，船上有21名菲律賓船員。中國海警接報後前往救援，成功救起17人，其中2人遇難，仍有4人下落不明。今日，中菲已完成人員交接。

相關新聞：新加坡貨船黃岩島附近海域沉沒 中國海警救17名菲律賓船員︱有片

中國海警指，應菲方現場搜救船隻請求，在中國海警東沙艦統一組織指揮下，周日（25日）下午2時許，中國海警東沙艦、三門艦與菲海警9701號船在事發海域完成人員交接。

通報指，此次貨輪傾覆事件，中國海警派遣艦艇對遇險船員實施人道主義救援，並將持續組織相關力量開展搜救工作。

