何立峰達沃斯晤貝森特 商大豆採購  批關稅戰損全球經貿

國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與美國財政部長貝森特會面，雙方就中美經貿議題交換意見，並討論包括大豆採購在內的具體合作事宜。

何立峰其後在論壇發言時談及中美經貿關係，強調兩國經濟具有高度互補性，完全可以相互成就，而非彼此對立。他指出，過往中美經貿磋商的經驗顯示，只要在平等基礎上進行對話、相向而行，解決問題的方法往往多於困難本身。

他表示，中國一向視各國為貿易夥伴而非對手，中國的發展對全球經濟而言是機遇而非威脅。對於國際經貿合作中出現的分歧與誤解，中方主張透過平等協商增進互信，逐步彌合分歧，推動問題妥善解決。

何立峰同時批評關稅戰、貿易戰破壞全球資源的有效配置，在貿易「泛國安化」下，更對世界經濟穩定造成負面影響，「很多時候是中國想買，對方不賣」，重申中國堅定維護多邊主義，支持以規則為基礎的國際經貿體系，並積極倡導普惠包容的經濟全球化。

談及中國自身發展，他指出，中國經濟取得的成就主要源於改革開放與市場活力，而非依賴政府補貼。儘管當前經濟發展面臨一定風險與挑戰，中方對應對能力充滿信心，並將發揮超大規模市場優勢，在鞏固製造大國地位的同時，加快向消費大國轉型，持續擴大對外開放，為全球經濟增長注入動力。