何立峰達沃斯晤貝森特商大豆採購  中美4月前或舉行新貿易談判

國務院副總理何立峰在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與美國財政部長貝森特會面，雙方就中美經貿議題交換意見，並討論包括大豆採購在內的具體合作事宜。美國貿易代表格里爾在貝森特與何立峰會晤後表示，中美可能在美國總統特朗普4月訪華前，舉行新一輪貿易談判。

何立峰在論壇上發言時談及中美經貿關係，強調兩國經濟具有高度互補性，完全可以相互成就，而非彼此對立。他指出，過往中美經貿磋商的經驗顯示，只要在平等基礎上進行對話、相向而行，解決問題的方法往往多於困難本身。

他表示，中國一向視各國為貿易夥伴而非對手，中國的發展對全球經濟而言是機遇而非威脅。對於國際經貿合作中出現的分歧與誤解，中方主張透過平等協商增進互信，逐步彌合分歧，推動問題妥善解決。

何立峰同時批評關稅戰、貿易戰破壞全球資源的有效配置，在貿易「泛國安化」下，更對世界經濟穩定造成負面影響，「很多時候是中國想買，對方不賣」，重申中國堅定維護多邊主義，支持以規則為基礎的國際經貿體系，並積極倡導普惠包容的經濟全球化。

談及中國自身發展，他指出，中國經濟取得的成就主要源於改革開放與市場活力，而非依賴政府補貼。儘管當前經濟發展面臨一定風險與挑戰，中方對應對能力充滿信心，並將發揮超大規模市場優勢，在鞏固製造大國地位的同時，加快向消費大國轉型，持續擴大對外開放，為全球經濟增長注入動力。

貝森特：中方履諾採購美國大豆

貝森特周二在達沃斯出席座談會時，提到周一會晤了何立峰，讚中方不僅履行承諾採購美國大豆，亦向美方供應 稀土磁鐵交付率約九成，情況令人滿意。貝森特說︰「我昨晚跟中國國務院副總理何立峰會談，他告訴我在本周完成採購大豆，我們期待中方未來一年再採購2500噸。我建議他考慮多買一些，因為總統特朗普經常跟國家主席習近平談及此事。」

趕在特朗普4月訪華前舉行

美貿易代表格里爾指，中美新一輪貿易談判，可能在總統特朗普在4月訪華前舉行，嘗試就雙方可以進行的非敏感貿易事項，達成某種進一步的協議。他指，談判應避開一些高度敏感的議題，例如技術競爭，以及中國對全球工業供應鏈至關重要的稀土磁鐵的供應問題。

格里爾也說，不應陷入出口管制、投資等涉及高科技和國家安全的高度敏感議題，而應把討論重點放在基本商品和服務上。

中美自去年5月於瑞士日內瓦舉行貿易談判後，再在倫敦、斯德哥爾摩、馬德里和吉隆坡等地續談，達成休戰協議，雙方下調了關稅並放寬出口限制。