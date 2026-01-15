加總理晤李強：新夥伴關係開始 簽署多項合作文件

正在訪華的加拿大總理卡尼（Mark Carney），今天下午與中國總理李強會晤，稱今次訪問標誌著兩國新夥伴關係的開始，加方團隊一直在努力解決貿易摩擦，為新機遇創造平台。李強表示，中加經濟互補性強，中方願同加方深化清潔能源、數字技術、現代農業、航空航天、先進製造、金融等領域合作。兩國總理共同見證簽署經貿、海關、能源、建築、文化、公共安全等多項合作文件。

王毅：此行具轉折性意義

這是卡尼上任以來首次正式訪華，也是8年來首次有加拿大領導人訪問北京。他周五將與國家主席習近平會晤。中國外長王毅今天也會見了加拿大外長阿南德，稱卡尼訪華對兩國關係具有轉折性、標誌性意義。美國《紐約時報》指出，卡尼此行，也是在與美國關係動盪之際尋求新的貿易夥伴。據悉，雙方將積極磋商互降電動車與油菜籽關稅。

相關新聞：加拿大總理卡尼抵達北京 表態建務實建設性中加關係

相關新聞：加總理卡尼訪華 學者：加美摩擦不斷，對華轉向務實

李強在與卡尼會晤指出，中加經濟互補性強，合作具有很強內生動力和廣闊空間。中方願同加方深化清潔能源、數位技術、現代農業、航空航太、先進製造、金融等領域合作，培育更多新的經濟增長點。中方歡迎更多加拿大企業來華投資，希望加方為赴加投資的中國企業提供公平、非歧視的營商環境。

卡尼表示，加拿大是最早承認新中國的西方國家之一，建交以來加拿大政府始終堅定奉行一個中國政策。當前國際形勢發生深刻變化，加方願同中方加強溝通協作，共同支援聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護多邊貿易體制，捍衛多邊主義，促進世界和平穩定繁榮，「相信雙方攜手努力，正將兩國關係帶回正軌。」

加拿大通訊社報道，卡尼昨日一整天都在忙於與企業進行閉門會談，會見了阿里巴巴、中國石油天然氣集團、寧德時代及工商銀行等公司的高管。這一切都表明，在經歷了近十年的貿易、安全和外交摩擦之後，兩國之間新的經濟大門可能即將敞開。

自2018年華為創始人任正非之女孟晚舟在加國被捕後，中加關係陷入冰點。直至去年10月底兩國關係出現升溫跡象，習近平和卡尼在南韓會晤，雙方討論了農業和農產品、海鮮和電動汽車等敏感問題。