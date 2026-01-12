Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中方宣佈加拿大總理周三訪華4天 8年來首次或重啓財金對話

大國外交
更新時間：15:35 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:35 2026-01-12 HKT

外交部發言人今天宣布：應國務院總理李強邀請，加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問。這是8年來首位加拿大總理訪華。

中國財政部副部長廖岷與加拿大前總理克雷蒂安會面時說，中國願與加拿大重啓財金對話，推動中加經貿關系穩定、可持續發展。

2018年12月，加拿大應美國請求，在時任華爲首席財務官孟晚舟於溫哥華轉機時將她逮捕，令中加關係惡化，中加經濟財金戰略對話機制也就此停擺。

加拿大方面稱，總理訪華卡尼重點將討論兩國貿易事宜及修複雙邊關系，旨在「加強貿易、能源、農業和國際安全領域的合作」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔爾烏代德空軍基地，向美軍喊話。美聯社
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
5小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
7小時前
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
影視圈
5小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
飲食
3小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
8小時前
01:16
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
5小時前
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
6小時前
光明頂停播︱陶傑剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚講政治與初衷不一致
政情
3小時前