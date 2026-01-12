中方宣佈加拿大總理周三訪華4天 8年來首次或重啓財金對話
外交部發言人今天宣布：應國務院總理李強邀請，加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問。這是8年來首位加拿大總理訪華。
中國財政部副部長廖岷與加拿大前總理克雷蒂安會面時說，中國願與加拿大重啓財金對話，推動中加經貿關系穩定、可持續發展。
2018年12月，加拿大應美國請求，在時任華爲首席財務官孟晚舟於溫哥華轉機時將她逮捕，令中加關係惡化，中加經濟財金戰略對話機制也就此停擺。
加拿大方面稱，總理訪華卡尼重點將討論兩國貿易事宜及修複雙邊關系，旨在「加強貿易、能源、農業和國際安全領域的合作」。
