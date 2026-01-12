王毅：反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨

正在非洲訪問的中國外交部長王毅，周日（11日）同索馬里外長德埃舉行電話會談時強調，反對索馬里分離地區索馬里蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。

王毅強調中索有著傳統友好，中國堅定奉行對索友好政策。中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。將一以貫之支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整，反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作。

王毅說，中國外交歷來堅定站在發展中國家一邊，為中小國家主持公道、仗義執言。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席，共同履行維護國際和平與安全的責任。中方相信，索馬里將由治及興，實現發展繁榮，建設好非洲的和平之角、發展之角、合作之角。

德埃強調，索馬里恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。

