Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅：反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨

大國外交
更新時間：09:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-12 HKT

正在非洲訪問的中國外交部長王毅，周日（11日）同索馬里外長德埃舉行電話會談時強調，反對索馬里分離地區索馬里蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。

相關新聞：國台辦：劉世芳、鄭英耀列「台獨」頑固分子　陳舒怡列打手幫兇

王毅強調中索有著傳統友好，中國堅定奉行對索友好政策。中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。將一以貫之支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整，反對「索馬里蘭」勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作。

相關新聞：圍台軍演︱歐盟日澳表達關切 中國外交部斥「說三道四」「十分虛偽」

王毅說，中國外交歷來堅定站在發展中國家一邊，為中小國家主持公道、仗義執言。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席，共同履行維護國際和平與安全的責任。中方相信，索馬里將由治及興，實現發展繁榮，建設好非洲的和平之角、發展之角、合作之角。

德埃強調，索馬里恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
20小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
10小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
4小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
16小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
17小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
16小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
21小時前