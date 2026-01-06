李在明訪華｜持小米手機人民大會堂與習近平自拍 首腦會談延長30分鐘

首次訪華的韓國總統李在明1月5日晚上於社交平台X 上載圖片，展示他使用中國國家主席習近平贈送的小米15 Ultra手機，與習近平夫婦合影。

李在明持小米手機人民大會堂與習近平自拍。 李在明x平台

5日晚上，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎宴會。圖片顯示，李在明高舉小米15 Ultra 與習近平合影，又進行雙方4人合影。

李在明在X 帳號上寫道：「照片品質不錯吧？用我在慶州收到的小米手機和習近平主席夫婦拍的自拍照…多虧了你，我拍了這輩子難忘的照片，哈哈。我們愈走愈近，韓中關係就愈好。未來我們將更頻繁地溝通，更緊密地合作。」

去年11月1日，對韓國進行國事訪問的習近平，贈送2部小米15Ultra 手機給李在明夫婦，在與李在明會談時，習近平還稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。

另據韓國總統府發言人魏聖洛表示，當天韓中首腦會談時長90分鐘，較原定安排延長30分鐘。包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。

習近平在會談結尾表示，李總統此訪意義深遠，為中韓開闢新時代奠定了牢固基礎。

韓中首腦還通過此次會談就每年會面達成共識，並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流，保障地區和平與穩定。