習近平晤李在明 籲照顧彼此核心利益 共同反對保護主義

5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同訪華的韓國總統李在明舉行會談。習近平指中韓應繼續「超越社會制度和意識形態差異」，相互成就、共同發展，照顧彼此核心利益和重大關切；雙方要增進人員往來，開展青少年、媒體等方面交往。兩人共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。

新華社引述習近平指出，我和李在明總統已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通。中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，對韓政策保持連續性、穩定性。

習近平強調，中韓兩國長期堅持「以和為貴」「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。雙方應延續這一優良傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。

中韓以和為貴、和而不同

他說，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，合作互惠互利，要加強發展戰略對接和政策協調，做大共同利益蛋糕，在人工智能、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果。雙方要增進人員往來，開展青少年、媒體、體育、智庫、地方等方面交往，讓正面敘事成為民意主流。

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

李在明表示，韓中是近鄰，兩國關係源遠流長。韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，韓方感謝中方對韓國在華獨立運動舊址的保護。兩國建交後，建立密切合作關係，成果豐碩。韓方高度重視對華關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作伙伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。

會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎儀式。當晚在人民大會堂舉行歡迎宴會。