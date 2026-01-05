李在明訪華｜中韓商務論壇舉行 三星等四大財團掌門人出現

韓國總統李在明訪華之際，中韓商務論壇今天在北京舉行。韓國媒體報道，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源等韓國大企業集團掌門人悉數出席。



國務院副總理何立峰5日上午在京與韓國總統李在明共同出席中韓商務論壇並致辭。

何立峰指出，中韓雙方應在兩國元首互訪達成的重要共識戰略引領下，積極推進經貿合作提質升級，不斷開創合作共贏新局面。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎包括韓國企業在內的各國企業來華投資興業、共享發展機遇。



李在明表示，近年來韓中各領域合作不斷深入，韓方願加強對華互利合作，給兩國人民帶來更多福祉。



論壇由中國貿促會與韓國大韓商工會議所共同主辦。兩國政府、工商界代表約400人參加。

韓國總統府青瓦台當天發佈了出席論壇的兩國企業代表名單。據介紹，除了李在鎔、崔泰源、鄭義宣，以及具光謨，韓國方面的代表還包括POSCO集團會長張仁和、GS集團會長許兌秀、LS集團會長具滋殷、希傑（CJ）集團會長李在賢等人。



至於中國方面的代表，有中國貿易促進委員會會長任鴻斌、中石化集團董事長侯啟軍、中國能源建設集團董事長倪真、中國工商銀行董事長廖林、TLC科技集團董事長李東生、寧德時代董事長曾毓群等人。