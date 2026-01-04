Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅指委內瑞拉情勢突變引發國際社會高度關注 各國主權應受到國際法保護

大國外交
更新時間：23:48 2026-01-04 HKT
發佈時間：23:48 2026-01-04 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（4日）在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。

王毅表示，國家主席習近平與巴方領導人保持高層交往，對兩國關係予以戰略指引。中方願與巴方一道落實兩國領導人共識，鞏固戰略互信，拓展務實合作，深化安全合作，加強多邊協調，加速建構更加緊密的中巴命運共同體。

王毅說，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉情勢突變引發國際社會高度關注。中方從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。中方一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。中方願同包括巴基斯坦在內的國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》。

外長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片
外長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片

達爾轉達巴基斯坦領導人對中國領導人的親切問候，強調中國走向現代化是維護世界和平與發展的重要力量。巴方重申恪守一個中國原則，將繼續在所有涉及中國核心利益問題上堅定支持中方。巴方高度讚賞中方堅持多邊主義，支持習近平主席提出的四大全球倡議。

雙方一致同意，深化戰略溝通與行動協調，落實構建中巴命運共同體行動計劃，推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，共同紀念兩國建交75週年。恪守《聯合國憲章》宗旨，反對侵害別國主權的霸凌行徑。

外長王毅與基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片
外長王毅與基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片
外長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片
外長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。外交部圖片

