空襲委內瑞拉︱北韓強烈譴責美國霸權行徑 稱屬粗暴主權侵害

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，活捉該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，事件引起國際關注意。北韓外務省發言人今天（4日）表示，強烈譴責美國對委內瑞拉的霸權行徑，稱其是粗暴的主權侵害和違反國際法行徑。

發言人又表示，委內瑞拉當前局勢的嚴重性完全是由美國動用強權造成的，這將使本已脆弱的地區局勢更加不穩定。該事件再次清楚地證明了美國的野蠻行徑。

較早前，中國外交部發言人今日亦曾回應美國控制馬杜羅夫婦的情況。

中國外交部籲釋放馬杜羅夫婦

中方表示，對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。