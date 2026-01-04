空襲委內瑞拉︱中國外交部呼籲 立即釋放馬杜羅夫婦
更新時間：14:20 2026-01-04 HKT
美國3日凌晨突襲委內瑞拉，活捉該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦。美國總統特朗普表示，會「管理」委內瑞拉直至安全過渡。外交部發言人今日回應就美國強行控制馬杜羅夫婦的情況。
相關新聞：空襲委內瑞拉︱馬杜羅周五接見中國拉美事務代表 感謝「兄弟情誼」
中方表示，對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。
