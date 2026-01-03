空襲委內瑞拉︱馬杜羅周五接見中國拉美事務代表 感謝「兄弟情誼」

就在美軍空襲委內瑞拉的前一天（2日），委國總統馬杜羅在官邸觀花宮（又名米拉弗洛雷斯宮）接見到訪的中國政府拉丁美洲和加勒比事務特別代表邱小琪一行。

據委內瑞拉華僑華人聯合總會等網站報道，中方代表團成員除邱小琪外，還包括中國駐委內瑞拉大使藍虎等。委內瑞拉副總統、石油部長羅德里格斯陪同會見。馬杜羅表示，很高興見到邱小琪，並感謝中國領導人的「兄弟情誼」。

空襲委內瑞拉前，馬杜羅周五接見中國拉美事務特別代表。

委內瑞拉總統馬杜羅周五在首都卡拉卡斯，會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪。

委方聲明指，會晤有助於鞏固新的多極世界秩序，強調委中堅定不移，尤其在面對單邊脅迫及追求全球南方國家主權發展時。邱小琪指出，中委兩國是「經得起考驗的戰略夥伴」，中方願同委方加強戰略協作，共同開創中委關係美好未來。