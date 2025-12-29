Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中柬泰外長會晤｜三方發表新聞公報 五大要點明確加強溝通

大國外交
更新時間：14:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:30 2025-12-29 HKT

中柬泰外長會晤周一（29日）在雲南玉溪舉行，三方會晤後發表新聞公報，從五個方面明確柬泰將進一步加強溝通，增進理解，包括循序漸進地鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平。

相關新聞：柬泰外長赴雲南舉行三方會談 王毅：推動全面持久停火

王毅（右）與西哈薩（左）會晤。外交部
王毅（右）與西哈薩（左）會晤。外交部
王毅（右）與布拉索昆（左）會晤。外交部
王毅（右）與布拉索昆（左）會晤。外交部

王毅此前分別會見泰國外長西哈薩及柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。西哈薩高度讚賞中方以亞洲方式為調停泰柬衝突所作的積極努力，表示泰柬剛剛簽署的停火協議是一個新的開始。

相關新聞：泰柬衝突 | 兩國防長簽署停火協議 今午12時起生效

西哈薩指，鄰國之間訴諸武力並不是泰方的選擇。泰方致力於實現可持續停火，尋求真正的和平。泰方願意向前看、往前走，同柬方通過雙邊渠道加強溝通，秉持真誠態度，循序漸進地恢復彼此交往，重建相互信任，修覆雙邊關係，維護好兩國邊境和地區的和平安寧。

布拉索昆表示，柬方高度讚賞中方為斡旋沖突發揮的積極作用，包括柬中泰外長安寧會晤、中方特使穿梭調停等。正是在中方及各方共同努力下，柬泰舉行邊界總委員會會議，兩國軍方簽署停火協議。下一步柬方願同泰方一道努力，全面落實停火協議，切實用好各類對話機制，不斷增進兩國和兩軍互信。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
23小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
7小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
影視圈
6小時前
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
8小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
5小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
21小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT