中柬泰外長會晤｜三方發表新聞公報 五大要點明確加強溝通

中柬泰外長會晤周一（29日）在雲南玉溪舉行，三方會晤後發表新聞公報，從五個方面明確柬泰將進一步加強溝通，增進理解，包括循序漸進地鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平。

王毅（右）與西哈薩（左）會晤。外交部

王毅（右）與布拉索昆（左）會晤。外交部

王毅此前分別會見泰國外長西哈薩及柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。西哈薩高度讚賞中方以亞洲方式為調停泰柬衝突所作的積極努力，表示泰柬剛剛簽署的停火協議是一個新的開始。

西哈薩指，鄰國之間訴諸武力並不是泰方的選擇。泰方致力於實現可持續停火，尋求真正的和平。泰方願意向前看、往前走，同柬方通過雙邊渠道加強溝通，秉持真誠態度，循序漸進地恢復彼此交往，重建相互信任，修覆雙邊關係，維護好兩國邊境和地區的和平安寧。

布拉索昆表示，柬方高度讚賞中方為斡旋沖突發揮的積極作用，包括柬中泰外長安寧會晤、中方特使穿梭調停等。正是在中方及各方共同努力下，柬泰舉行邊界總委員會會議，兩國軍方簽署停火協議。下一步柬方願同泰方一道努力，全面落實停火協議，切實用好各類對話機制，不斷增進兩國和兩軍互信。