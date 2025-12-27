北京斥責日防衛預算再創新高

日本政府內閣會議昨日批准2026財年（2026年4月至2027年3月）預算案，其中防衛預算約9.04萬億日圓（4500億港元），再創新高。對此，中國外交部發言人林劍說，日方計劃再次大幅增加防衛預算，更加曝露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

構建無人機防衛「盾牌」

預算重點包括構建以大量無人機為核心的沿岸防衛體系「盾牌」，採購高超音速導彈和改進型12式反艦導彈等。在組織架構調整上，航空自衛隊將更名為日本航空宇宙自衛隊；新設規模880人左右的「宇宙作戰集團」；駐紮在沖繩縣那霸市的陸上自衛隊第15旅團將升級為師團。 政府將在2026年1月召開的國會例會上提交預算案，由國會審議。

日本政府在2022年底正式通過新「安保三文件」。文件指出，將在2023至2027財年將防衛費總額增至約43萬億日圓。自2023財年以來，日本防衛預算連續突破6萬億日圓、7萬億日圓、8萬億日圓、9萬億日圓。

對此，外交部發言人林劍在例行記者會上表示，近期國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但沒有反省收斂，反而計劃再次大幅增加防衛預算，更加曝露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

日本2026年度預算案，受物價上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122萬3092億日圓，連續兩年刷新歷史新高。經濟產業省對先進半導體和人工智能（AI）發展的支持提高近3倍，來到約1.23萬億日圓。