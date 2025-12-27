Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美關係︱兩國元首明年或會晤4次 建交以來最頻密

大國外交
更新時間：08:41 2025-12-27 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-27 HKT

曾在特朗普首個總統任期內擔任美國國務院代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）接受中國媒體訪問表示，中美元首2026年或許會舉行多達4次會晤，將創下建交以來兩國元首會晤頻率的歷史新高，這對雙邊關係的穩定是非常積極的訊號。董雲裳現為耶魯大學法學院高級研究員、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任。她本月初隨美國外交政策全國委員會代表團訪問上海、北京、台北。上海澎湃新聞25日刊登其專訪。

董雲裳表示，穩定的中美關係至關重要，而實現這一目標的最佳途徑，就是讓兩國元首進行如同10月在韓國釜山的會晤。她說，當前中國並未在美國施壓下讓步，這促使美方調整策略，以一種更平等的姿態進行談判，這一轉變實際上產生更理想的效果。

據了解，特朗普與國家主席習近平2026年可能會面4次，包括特朗普計劃明年4月對中國進行國事訪問，以及參加明年11月在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會；習近平也可能正式訪問美國，並於明年12月前往美國邁阿密參加二十國集團（G20）峰會。

