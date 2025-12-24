Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜ 日磋商從台灣交換大熊貓？ 國台辦：必惹兩岸同胞怒火

大國外交
更新時間：14:47 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-24 HKT

兩隻在日本東京上野動物園出生的大熊貓龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」將於下月底歸還中國，日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令中日關係惡化，能否實現新的熊貓租借是未知數。隨着「曉曉」「蕾蕾」回國，日本將出現逾半世紀以來首次大熊貓「清零」。然而，有日本議員近日稱，台灣的大熊貓是大陸贈送，目前已就日本及台灣動物園展開動物交換，進行磋商。

相關新聞：東京大熊貓回中國  1600「粉絲」湧動物園道別 園方限每人停留1分鐘

相關新聞：中日惡化｜日本僅存2大熊貓下月返華 逾50年來首度絕跡

對此，國台辦發言人彭慶恩表示，日本個別政客的妄言囈語是癡人說夢。需要強調的是，2009年大陸贈台大熊貓是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去了歡樂時光和美好回憶。大熊貓作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨」分裂勢力膽敢把大熊貓作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

