大疆無人機被美國列入「受管制清單」 外交部：堅決反對無理打壓

美國聯邦傳播委員會（FCC）周一（22日）宣布，將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，並且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。大疆隨即發聲明表示，對這項決定感到失望。發言人稱，對於大疆資料安全的疑慮「並未建立在證據之上，而是反映出保護主義，這與開放市場的原則相悖，並補充，公司仍將致力於美國市場。中國外交部回應稱，堅決反對美方無理打壓中國企業。

大疆感失望 批保護主義

FCC此舉是華盛頓近年來加強對中國無人機管控的重要升級。今年9月，美國商務部曾表示計劃公布規定，限制中國無人機進口。

大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市佔率超過50%。路透社

大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市佔率超過50%。大疆此前表示，美方這一決定將實質上禁止其在美國推出新型無人機。

遭列入國安風險名單

FCC認定這些公司產品對美國國家安全構成不可容許風險，納入列管名單後，未來大疆、Autel及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件，而獲得FCC許可是進口與銷售所必須。

FCC表示，該措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

FCC指出，今次限制行動基於白宮跨部門審查結果，認定外國無人機及零組件存在安全風險，包括未經授權的監控、敏感數據外洩及供應鏈安全漏洞等。未來，戰爭部若認定不再構成安全風險，可解除特定無人機或特定無人機類別的限制。

特朗普簽令減依賴華無人機

今年6月，美國總統特朗普簽署一項行政命令，目標在於降低美國對中國無人機製造商的依賴。

此前，美國已在2020年將大疆列入貿易黑名單，要求美國企業在與其進行業務往來前必須取得許可。2021年，美國財政部將大疆列入一份名單，禁止美國人士買賣與該公司相關的特定公開交易證券。2022年，國防部則將大疆列入與中國軍方有關聯公司的黑名單。

大疆回應

中國無人機製造商大疆創新23日在一份聲明中表示，對於FCC將所有非美國製造的無人機列入「Covered List」（受管制清單）的決定表示遺憾。此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。

聲明表示，「作為全球民用無人機和航拍技術的開創者與引領者，大疆始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感；我們的產品與技術也在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造了不可替代的價值。」

聲明稱，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證。「我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。」

中國外交部回應

就FCC將包括大疆公司在內的所有非美國製造的無人機列入「受管制清單」，外交部發言人林劍23日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。