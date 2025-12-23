安世半導體問題 商務部促企業協商解決內部糾紛

商務部新聞發言人22日就安世半導體問題答記者問時說，安世半導體問題的根源是荷蘭政府對企業經營的不當行政干預，呼籲荷蘭政府立即撤銷有關行政令。

商務部發言人回應記者提問表示，中國政府本著對全球半導體產供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的民用晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造必要條件，同時督促企業盡快透過協商解決內部糾紛。

發言人又說，據了解，安世母公司聞泰科技與安世荷蘭的負責人上周舉行首輪協商，解釋和澄清各自關注的問題，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，切實恢復全球半導體產供鏈。

發言人重申，安世半導體問題的根源是荷政府對企業經營的不當行政干預引起的。要想徹底消除全球相關企業對晶片短缺的擔憂，荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，盡快恢復包括在中國的中外汽車製造商晶片供應，為恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定做出荷方應盡之義。