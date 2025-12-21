Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美關係︱魯比奧自稱對華一直很友好 中國將富裕強大美必須尋求合作

大國外交
更新時間：09:37 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:37 2025-12-21 HKT

「我覺得我對中國一直挺友好的……」被視作「反華急先鋒」仍遭中方制裁的美國國務卿魯比奧19日表示：「中國過去是、現在是、將來也將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係。」分析認為，隨着習特關係友好，魯比奧對華態度趨向務實。國際關係專家林中斌說，特朗普政府2.0的對華戰略，已從1.0時的抗中調整為「避戰」，尋求勢力均衡。

當地時間12月19日，兼任國家安全事務助理的魯比奧出席美國國務院年終記者會。在這場約兩小時的吹風會上，他沒有把中國標籤為「威脅」，明顯不同於他擔任國會議員時期的「鷹派」立場。「我認為我對中國一直很友好」，魯比奧說，「我以前有另一份工作；而我現在的工作是──代表美國總統和美國處理外交事務，我認為我們與中國的關係取得了良好的進展。」

堅信同時與中日維持好關係

魯比奧說，「我的意思是，歸根究柢，中國過去是、現在是、將來也仍將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係，必須與中國打交道，必須找到我們可以共同合作的領域。」

對於日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日緊張，魯比奧呼應特朗普此前說法，認為美國能夠同時跟中日維持良好關係。他說，美方堅信能繼續與日本保持牢固的夥伴關係和聯盟，並繼續找到與中國合作的方式。

在擔任美國參議員期間，魯比奧曾因為在涉疆涉港議題上攻擊中國，兩次被中方列入制裁名單。

國家主席習近平和美國總統特朗普10月在韓國會晤後，中美關係回暖，雙方正籌備明年實現元首互訪。本月4日，特朗普政府公布新版「國家安全戰略」報告．並未將重點放在來自中俄的地緣政治挑戰，對中國的部分主要聚焦經貿，還強調避免與中國軍事衝突。

台灣中央社引述台灣前國防部副部長、國際關係專家林中斌表示，特朗普政府2.0已從1.0時的抗中調整為美中「避戰」，在新的地緣格局尋求雙方勢力均衡。就連美國前朝民主黨官員如康貝爾、學者杜如松等反華派，現也主張不遏制中國，而是做到與中國「均衡」，顯示美國兩黨在對中國關係採取均衡、共存以及避免軍事衝突的態度上，漸趨一致。

《星島》中國組

