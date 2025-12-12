APEC會議明年11月18日至19日深圳舉行 昨辦首場活動啟動「中國年」
外交部宣布，亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議已確定於2026年11月18日至19日在深圳舉行。
外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會上表示，明年11月18日至19日，APEC領導人非正式會議將在深圳舉行，還將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。
明年2月、5月、8月在廣州、上海、大連分別舉辦三次高官會，明年5月起將在各地舉辦約10場專業部長會或高級別活動，涉及貿易、數字經濟、交通、旅遊、人力資源、中小企業、能源、糧食安全、財政、婦女等領域，各方積極支持中方全年會議活動安排，願推動各項活動取得豐碩成果。
至於昨日及今日（12日），2026年亞太經合組織非正式高官會已在深圳舉行，這是中國擔任2026年APEC東道主主辦的首場活動，拉開了APEC「中國年」序幕。外交部副部長馬朝旭出席會議並講話，會議取得積極成果。
根據安排，APEC第33次領導人非正式會議將於2026年11月在深圳舉行。而包括高官會、部長級會議在內的其他系列會議，將在中國多個城市陸續舉辦。
