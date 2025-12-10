Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國制裁兩中企指涉網攻 中使館斥英美「狼狽為奸」誣蔑中國

大國外交
更新時間：09:37 2025-12-10 HKT
發佈時間：09:37 2025-12-10 HKT

英國制裁兩間中國企業，稱該兩企業對英國及盟友發動網絡攻擊。中國駐英國大使館回應，稱「英國與美國狼狽為奸」，蓄意誣蔑中國並進行非法單邊制裁，中方已提出嚴正交涉。

英指兩中企網攻全球

據中國駐英國使館網站12月10日消息，中國駐英國使館發言人就英方制裁中國企業一事回答記者提問時稱：「英國與美國狼狽為奸，蓄意誣蔑中國並對中國實體進行非法單邊制裁，性質十分惡劣。中方對此堅決反對並已向英方提出嚴正交涉」。

發言人續稱，中方一貫依法打擊各種形式的網絡惡意活動。「同時，我們堅決反對把網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下無端指責他國」。中方敦促英方立即糾正錯誤做法，撤銷對中國企業的制裁，停止誣蔑抹黑中國。中方將採取必要措施維護自身合法權益。

據英國政府網站周二所發布的聲明，受到英國制裁最新兩間企業分別為四川安洵信息技術有限公司（Sichuan Anxun Information Technology Co. Ltd）和誠信科技集團（Integrity Technology Group Incorporated）。英方指，這兩間科技公司因魯莽和無差別網絡攻擊而受到制裁。

聲明也指，四川安洵攻擊全球80多個政府和私營企業的IT系統，並支持其他計劃進行惡意網絡活動的公司；誠信科技則被指控控制和管理一個隱蔽的網絡，並為他人實施網絡攻擊提供技術支持。攻擊目標包括英國公共部門的IT系統。

聲明稱，這兩間公司是中國網絡產業構成威脅的典型例子，該產業還包括信息安全公司、數據經紀商（收集和出售個人數據）以及「僱傭黑客」。其中一些公司向中國情報機構提供網絡服務。英國國家網絡安全中心 (NCSC) 評估認為，幾乎可以肯定，這個由私營部門參與者組成的「生態系統」，支持了與中國政府相關的網絡行動。

