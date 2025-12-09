Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國國防部「X」賬號開通 「見證歷史，我們來了」

大國外交
更新時間：19:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：19:15 2025-12-09 HKT

中國國防部於8日晚，在社交平台「Ｘ」開設官方賬號，首條帖文以英文宣示：「見證歷史，我們來了」，另在影片中強調，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

國防部在開通「Ｘ」的官方賬號後，以英文發出首條帖文：「見證歷史，我們來了。大家好！中華人民共和國國防部官方賬號今天上線了。我們將通過這個平台，分享有關中國和中國軍隊的故事。」


相關新聞：中日惡化︱日抗議殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 京斥「惡人先告狀」

帖文並附有約1分鐘的影片，除了解放軍演習訓練的畫面外，還有在海外執行任務、國內救災的情況，在片中，國防部強調，中國軍隊Upholding Justice捍衛正義，Safeguarding Peace守護和平，Serving the People服務人民這三個關鍵詞，以及「和平是人類的共同願望和崇高目標。中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。」

在國防部之前，中國海軍於今年4月，在X和YouTube平台開立@China_Navy 賬號。中國軍號更在去年9月，便在X開設@ChinaMilBugle賬號，之後再於Facebook、Instagram和YouTube等平台開通官方賬號。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
2小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
11小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
7小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
23小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
2小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
51分鐘前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
3小時前