中國國防部「X」賬號開通 「見證歷史，我們來了」

中國國防部於8日晚，在社交平台「Ｘ」開設官方賬號，首條帖文以英文宣示：「見證歷史，我們來了」，另在影片中強調，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

國防部在開通「Ｘ」的官方賬號後，以英文發出首條帖文：「見證歷史，我們來了。大家好！中華人民共和國國防部官方賬號今天上線了。我們將通過這個平台，分享有關中國和中國軍隊的故事。」



相關新聞：中日惡化︱日抗議殲-15雷達鎖定自衛隊戰機 京斥「惡人先告狀」

帖文並附有約1分鐘的影片，除了解放軍演習訓練的畫面外，還有在海外執行任務、國內救災的情況，在片中，國防部強調，中國軍隊Upholding Justice捍衛正義，Safeguarding Peace守護和平，Serving the People服務人民這三個關鍵詞，以及「和平是人類的共同願望和崇高目標。中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。」

在國防部之前，中國海軍於今年4月，在X和YouTube平台開立@China_Navy 賬號。中國軍號更在去年9月，便在X開設@ChinaMilBugle賬號，之後再於Facebook、Instagram和YouTube等平台開通官方賬號。