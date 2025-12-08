Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安世半導體｜韓正籲德恪守一中原則  王文濤：中國已採安世半導體晶片出口許可豁免措施

大國外交
更新時間：23:59 2025-12-08 HKT
發佈時間：23:59 2025-12-08 HKT

在北京，國家副主席韓正及商務部長王文濤周一會晤了正在訪華的德國外長瓦德富爾。韓正在會面中重申台灣問題是中國核心利益，敦促德方恪守「一個中國」原則，並期望德國作為歐盟核心大國，能對推動中歐關係健康發展發揮積極作用。商務部長王文濤表示，中國已採安世半導體晶片出口許可豁免措施。

韓正強調台灣屬「核心利益的核心」

國家副主席韓正周一在北京會見到訪的德國外長瓦德富爾時指出，中德兩國互為重要經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏。中方願意與德方落實兩國領導人的重要共識，加強溝通對話，推動中德全方位戰略夥伴關係邁向新台階。

韓正強調，台灣問題是「中國核心利益的核心」，希望德方必須恪守「一個中國」原則。他同時寄望德國能夠對推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

瓦德富爾回應表示，德國新政府高度重視發展對華關係，將堅定奉行「一個中國」政策。他期待同中方進行密切的高層交往，深化全方位合作，成為中國可靠的合作夥伴。

中方對安世晶片出口開綠燈

針對外界高度關注的供應鏈問題，瓦德富爾亦與商務部長王文濤舉行會談。王文濤表示，中方歡迎德國企業鞏固傳統領域合作，並拓展新興領域合作。他同時希望德國政府為在德中資企業營造公平、開放、非歧視的政策環境。

王文濤特別指出，中方重視德方在出口管制如安世半導體等問題上的關切，並已在稀土等領域逐步適用通用許可制度。中方更已採取安世半導體相關晶片出口許可豁免措施，以努力維護全球產供鏈穩定暢通。

瓦德富爾表示，德方願與中方妥善處理分歧，共同維護自由貿易和以規則為基礎的多邊貿易體制。他並承諾德方願在安世半導體問題上發揮作用，與中方一道，推動企業盡快找到長期有效的解決方案。

