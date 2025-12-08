以牌制牌｜中方打「琉球牌」牽制高市「台灣牌」

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論，引發的震盪已經持續一個月。中方也不斷打「琉球牌」，從琉球學入選中國歷史研究院「絕學」學科扶持計劃2025年度資助項目，到大連旅順博物館再次展出「明諭琉球國王敕」，再到北京30位學者前天（6日）召開「戰後80周年琉球沖繩研究的回顧與展望」，將「琉球地位未定論」這一議題擺上枱面。長期研究琉球學的權威學者林泉忠對《星島》指出，中方正「以牌制牌」，打「琉球牌」牽制高市的「台灣牌」。

「琉球地位未定論」擺上檯面

琉球自明朝起就與中國建立起密切的朝貢關係，1879年被日本吞併，改名沖繩縣，但清廷不承認。根據二戰期間1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》，「日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內」。二戰後，琉球被美國「託管」。1972年，美國將琉球群島的治理權交給日本，同時保留軍事基地。

高市發表「台灣有事」論，暗示武力介入台海衝突的可能性，琉球地位未定論又在中方輿論浮現。福建師範大學於今年9月正式獲批設置「琉球學」學科，上月15日火速舉辦琉球學研討會，不久又正式入選中國社科院中國歷史研究院的國家級「絕學學科」扶持計劃。

《環球時報》發表社論指出，「琉球學」的意義不僅在學術層面，更關乎中國在複雜地緣政治格局中的「話語體系構建」。中共中央黨校教授于海龍在《北京日報》撰文指出，面對高市早苗的嚴重挑釁，將「琉球地位未定論」這一議題擺上枱面，這正是將學術主動轉化為戰略主動的具體體現，有助於共同提高對於日本右翼勢力的充分警惕。

新華社報道，大連旅順博物館近日再次展出的「明諭琉球國王敕」引起各方關注。旅順博物館原副館長韓行方認為，這道敕諭揭示了琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本對其侵略史提供了重要印證。

前天，戰後80周年琉球沖繩研究的回顧與展望——北京地區學者座談會在北京大學歷史學系舉行，近30位專家學者與會。北大歷史學系教授王曉秋表示，日本吞併琉球的過程既無法律依據，也違背了國際法準則和琉球人民的意願，是赤裸裸的殖民擴張。

林泉忠：民間操作官方審慎

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠告訴《星島》，中日衝突引發中方的新一輪琉球熱，特點就是「以牌制牌」——你打台灣牌，我打琉球牌，不僅質疑戰後琉球地位的處置，更追溯至1879年日本吞併琉球的史實，從根本上否定日本對沖繩統治的合法性。

不過，曾經在琉球大學任教10年的林泉忠也指出，目前中國打「琉球牌」仍停留在民間層面，官方依然審慎。客觀上，其現實意義也較弱，畢竟沖繩的主流社會對琉球地位的討論，整體並不熱衷，也不樂見外界對此有過多討論。