德國外長瓦德富爾明訪華 10月曾臨時取消行程
更新時間：11:25 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:25 2025-12-07 HKT
中國外交部發言人周六（6日）宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長瓦德富爾將於周一（8日）至周二（9日）訪問中國。
瓦德富爾原定10月26日訪問中國，但在啟程兩天之前臨時取消行程。知情人士透露，除了與王毅安排會晤外，德方找不到中方足夠高層對話對象，故認為該次訪問「沒有意義」。
11月初，瓦德富爾與王毅通電話，並在通話中表示，德方高度重視對華關係，堅持一個中國政策，期待在中方方便時間盡早訪華，推進德中全方位戰略夥伴關系向前發展。
相關新聞：中方稀土實施出口管制 王毅：將保障歐企正常需求並設「快速通道」
王毅表示，中德雙方應堅持溝通對話、增進了解，一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整。
德國外交部發言人事後強調，穩定的德中關係對兩國至關重要，德方將盡快重新安排瓦德富爾訪華行程，中國方面也重申此前對德國總理默茨的邀請，此外還向德國總統施泰因邁爾發出了邀請，該日期也尚未確定。
