英國再押後審批中國新使館　中方強烈不滿

英國政府再度推遲中國駐英大使館興建新館的審批時限，中方表示強烈不滿和堅決反對。

據中國駐英大使館網站周二（12月2日）發布聲明，使館發言人表示，對英方一再更改對中方新館舍規劃申請的審批時間表示強烈不滿和堅決反對，並強烈敦促英方盡快批准中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。

英國住房、社區和地方政府事務部發出通告說，由於未收到英國外交發展部和內政部等方面的回覆，決定把對中方新館舍規劃申請的審批時間由12月10日推遲至2026年1月20日。此次延期是三個月內的第二次。

首相府發言人表示，內政部及外交部均就興建中國大使館新館所造成的保安影響提供意見，而有關問題獲解決前，不應作出決定，更改時間表屬於「例行安排」。

上一次延期是在英國爆發與中國相關的間諜指控醜聞後，將原本1​0月的時間推遲至12月10日。

中國2018年購入毗鄰倫敦金融城的英國皇家鑄幣廠舊址，用於興建新的駐英國大使館。這座佔地約2萬平方米的館舍落成後，將成為中國在歐洲規模最大的大使館。但由於遭到當地居民、議員以及部份在英港人士反對，興建新使館的計劃停滯不前。外交部10月曾批評英國毫無契約精神，促請英方履行承諾。