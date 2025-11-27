中日惡化｜高市疑似軟化 中方拒收貨斥「仍不思悔改」

美日領導人通話後，日本首相高市早苗疑有意淡化近日因「台灣有事」論述掀起的外交風波。高市26日出席就任後首次黨首辯論時稱，根據《舊金山條約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與權限，沒有立場對台灣法律地位作出認定，將通過對話建構全面良好的關係，承擔讓國家利益最大化的責任。

外交部：突出非法無效的「舊金山合約」是錯上加錯

中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上表示，高市早苗首相對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》、《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確定的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。

中國外交部批評高市早苗近日的言論是錯上加錯。美聯社

郭嘉昆說，這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。中方再次敦促日方切實反思糾錯，收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國成員國起碼應盡的義務。

高市早苗26日下午在黨首辯論時與日本立憲民主黨黨首野田佳彥進行討論。在被問及「台灣有事」答辯導致中日關係降溫是否是「獨斷專行」時，高市早苗稱「因為是用具體事例被詢問的，所以我是在這個範圍內誠實作答」。關於存亡危機事態認定，她表示將依據具體情況，綜合全部信息作出判斷。

日本在野黨黨首就高市早苗在參與在野黨黨首辯論時所作表態評論稱，高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯。有記者問：中方是否認同這種說法?

郭嘉昆表示，不再提及和撤回錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過不再提及，淡化、搪塞、掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。