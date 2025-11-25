中日惡化｜日本與那國島部署導彈 外交部：極其危險

對於日本與那國島部署導彈部隊計畫，中國外交部發言人毛寧24日回應，日方在西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。

與那國島計畫部署導彈部隊

日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會晤。與那國島距離台灣約110公里，擁有現成的港口和跑道，日本2016年進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊。

日本防衛大臣小泉進次郎22日首次視察位於沖繩縣的自衛隊基地設施，並前往宮古島、石垣島及與那國島。 日本防衛省官網

日本計畫在與那國島，部署具備攔截飛機與彈道導彈能力的03式中程地對空導彈（中SAM）部隊。針對與那國島部署導彈部隊計畫，小泉指出，部署導彈是為了守護島嶼安全，「關於是否升高區域緊張的說法並不正確」。

中國外交部11月24日例行記者會，媒體詢問，日本防衛大臣小泉進次郎上周末談及日方計畫在與那國島部署中程地對空導彈，稱部署計畫旨在保障該島安全，降低日本遭受武裝襲擊的可能，此舉不會加劇地區緊張局勢。發言人對此有何評論？

發言人毛寧回應，日方在西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。

毛寧提到，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破「和平憲法」束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

毛寧強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「中方決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指中國台灣地區，決不允許日本軍國主義死灰復燃」。中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。