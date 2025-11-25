Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜日本與那國島部署導彈 外交部：極其危險

大國外交
更新時間：10:30 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:30 2025-11-25 HKT

對於日本與那國島部署導彈部隊計畫，中國外交部發言人毛寧24日回應，日方在西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。

與那國島計畫部署導彈部隊

日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會晤。與那國島距離台灣約110公里，擁有現成的港口和跑道，日本2016年進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊。

相關新聞：中日惡化｜日防相小泉進次郎到訪與那國島 指強化西南防衛至關重要

日本防衛大臣小泉進次郎22日首次視察位於沖繩縣的自衛隊基地設施，並前往宮古島、石垣島及與那國島。 日本防衛省官網
日本防衛大臣小泉進次郎22日首次視察位於沖繩縣的自衛隊基地設施，並前往宮古島、石垣島及與那國島。 日本防衛省官網

日本計畫在與那國島，部署具備攔截飛機與彈道導彈能力的03式中程地對空導彈（中SAM）部隊。針對與那國島部署導彈部隊計畫，小泉指出，部署導彈是為了守護島嶼安全，「關於是否升高區域緊張的說法並不正確」。

相關新聞：中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場

中國外交部11月24日例行記者會，媒體詢問，日本防衛大臣小泉進次郎上周末談及日方計畫在與那國島部署中程地對空導彈，稱部署計畫旨在保障該島安全，降低日本遭受武裝襲擊的可能，此舉不會加劇地區緊張局勢。發言人對此有何評論？

發言人毛寧回應，日方在西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。

相關新聞：中日關係惡化︱ 12條赴日航線取消所有航班 包括大阪

毛寧提到，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破「和平憲法」束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

毛寧強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「中方決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指中國台灣地區，決不允許日本軍國主義死灰復燃」。中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前