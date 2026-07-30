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平治新一代GLA純電版登場！續航657km、800V平台、320kW快充 香港最快年底推出

汽車
更新時間：09:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-30 HKT

平治(Mercedes-Benz)昨天(7月29日)在波蘭首都華沙，全球首發新一代GLA車系，打頭陣推出是三款純電版本：GLA200、GLA250+及GLA350 4Matic，引用集團MMA(Mercedes-Benz Modular Architechure)電動車專用800V底盤平台，包括後驅及四驅版本，最高支援320kW DC快充，WLTP續航力達657km，廠方同步公布三款電動版德國售價為40,840歐元起(未連稅)，今天(7月30日)開始接受預訂，廠方指今年稍後再會追加GLA220 (1.5 Turbo) Mild-Hybrid汽油混能版。    文：DP   圖：平治

平治新一代Mercedes-Benz GLA登場！波蘭華沙全球首發  三款純電版打頭陣 

平治特別選在波蘭首都華沙，舉行GLA全球首發大會，首席執行官Ola Källenius親自替新車主持揭幕及演說，並請到英國唱作歌手Tate McRae站台宣傳獻唱表演。平治強調GLA是一款專為城市而設計、充滿運動和個性化氣質的小車，新一代車型擁有更闊落空間、更聰明數碼系統去點亮使用者的每一次行程。
    全新CLA打頭陣發售為三款純電版本：GLA200、GLA250+及GLA350 4Matic，引用新一代800V MMA電動車專用平台，最高支援320kW DC快速充電，10分鐘可補充270km航程，三款車型規格如下：

  • 三款純電版GLA規格
  • 型號：GLA200 / GLA250+ / GLA350 4Matic
  • 傳動：58kWh鋰電單馬達後驅 / 85kWh鋰電單馬達後驅 / 85kWh鋰電雙馬達四驅
  • 馬力及扭力：224ps及335Nm / 272ps及335Nm / 354ps及515Nm
  • 0至100km/h：8.1秒 / 7.3秒 / 5.4秒
  • 續航力(WLTP)：447km / 657km / 643km
  • 快充功率(DC)：200kW / 320kW / 320kW
  • 德國售價(未連稅)：40,840歐元起 / 46,200歐元起 / 48,830歐元起

平治新一代Mercedes-Benz GLA登場！體積軸距大幅擴展 車廂配備跟CLA/GLB大致相同

全新平治CLA車長4,565mm、闊1,873mm、高1,604mm，相比上代汽油版長了150mm、闊了40mm、高了10mm(離地距降低20mm)，軸距也延長了61mm至2,790mm。廠方指車廂空間大幅擴闊，前排腳位增加7mm，後排增加38mm；前和後排頭頂空間分別增加23mm及24mm。尾箱基本容量410公升(比上代增加70公升)，把後排翻摺可擴展至1,400公升，車頭還有107公升儲物箱。
    CLA車廂設計跟新一代CLA或GLB同出一轍，例如MBUX Superscreen全數碼錶板連中控及副駕觸屏、MB OS作業系統、MB.Drive智駕輔助系統、Sky Control電子玻璃頂隔光系統等全部可供選配，車子同提提供AMG Line、Night Package等套件供買家購置。另外，平治預告今年下旬會追加GLA220汽油混能版，配用1.5公升直四Turbo引擎連48V Mild-Hybrid系統(包括1.3kWh鋰電及馬達)，配合8速eDCT新一代變速箱，不過規格及售價未公布。全新GLA車系預計今年底前來港發售，不過一切有待廠方公布。

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