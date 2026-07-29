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iCAUR九龍灣新店開幕！全新 V27 增程混能SUV預售：續航1,200km意向價33萬起

汽車
更新時間：13:39 2026-07-29 HKT
發佈時間：13:39 2026-07-29 HKT

中國奇瑞集團旗下iCAUR新能源車品牌，首間香港專店今天(7月29日)正式在九龍灣開幕，代理錦龍汽車集團同場首展及預售全新iCAUR V27增程混能5座豪華SUV，配用1.5 Turbo引擎及34.3kWh鋰電，香港版有單馬達後驅或雙馬達四驅兩款，CLTC續航力1,200km(純電200km)，意向價分別為33萬及36萬元起！全新iCAUR V27試車影片連結：按此。  文、圖DP

iCAUR九龍灣專店開幕│全新V27增程混能SUV預售 意向價33萬元起

iCAUR香港代理錦龍汽車集團，今天(7月29日)上午為品牌首間香港專店，舉行大型開幕禮。新店位於九龍灣宏冠道6號地下，除了新車展示區，店鋪後方還設有大型咖啡廳及休閒空間。開幕禮現場主角是全新iCAUR V27，是一款5座豪華REEV(Range Extended Electric Vehicle)增程式混能SUV，單馬達後驅版輸出248ps及300Nm，現場展出的雙馬達四驅版輸出450ps及505Nm。CLTC續航力1,200km(純電200km)。全新iCAUR V27試車影片連結：按此
    V27車身尺碼4,889 x 1,976 x 1,894mm，軸距2,910mm，體積比V23更大。原車配有8.8吋數碼錶板、15.6吋2.5K中控觸屏、皮革座椅、冷氣通風前座、15喇叭Pioneer音響、540度泊車鏡頭、19吋胎軨、ADAS駕駛輔助主動安全系統等。後驅版及四驅版意向價分別為33萬及36萬元起，首批最快今年底前交付！全新iCAUR V27試車影片連結：按此
    代理同場展出今年初開售而瘋狂熱賣的iCAUR V23純電SUV，據知至今已售出超過700輛，最近追加了圖中所見紫色新版本。V23入門單馬達後驅版最新定價為22.84萬元，V23 Sport雙馬達四驅版為27.84萬元。全新iCAUR V27試車影片連結：按此

  • iCAUR V27 4WD規格
  • 傳動：1.5 Turbo引擎+34.3kWh鋰電及雙馬達，四驅
  • 馬力/扭力：450ps/505Nm
  • 0至100km/h：6秒
  • 綜合續航力(CLTC)：1,200km(純電200km)
  • 尺碼：4,889 x 1,976 x 1,894mm
  • 車重：2,134kg
  • 售價：約HK$360,000起(意向價)
  • 查詢：7072 8028
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