比亞迪騰勢Denza Z純電超跑香港第四季上市！1604匹馬力 2.25秒加速破百 英國售價曝光

比亞迪旗下高級副線品牌騰勢(Denza)，剛於英國一年一度Goodwood Festival of Speed速度節，正式發表全新Denza Z純電超跑，搭載最新第二代刀片鋰電，支援1,500kW DC閃充，配合3馬達四驅，輸出1,604ps馬力，一式三款包括Coupe硬頂版、Spider開篷版及Racing高性能版率先在英國開售，當地車價142,900英鎊起(折算約150萬港元起，未連稅)。據知Denza Z最快今年第四季抵港上市。 文：DP 圖：Denza UK

全新騰勢Denza Z純電超跑英國開售│3馬達四驅輸出1,604匹 支援1,500kW閃充

Denza Z是一款全新2+2座位純電超跑，有Coupe硬頂版、Spider開篷版及Racing高性能版三款選擇。車子應用比亞迪集團e3易三方跑車平台，搭載最新發表的第二代刀片鋰電池，容量76kWh，支援1,500kW「閃充」技術，由10%快充至70%只需5分鍾、10%至97%只需9分鐘。3馬達(前1後2)傳動系統輸出1,604ps馬力和1,240Nm扭力，0至100km/h僅2.25秒。

前雙搖臂、後多連桿懸掛，配合標準「雲輦」DiSus-M智能液壓吸震筒，當中Coupe及Spider引用空氣懸掛。另外，三個型號均配碳陶瓷煞車碟，大幅減輕車重達30kg。車身及底盤應用碳纖維複合材料製造，車重約2,230kg。

Denza Z外形由前奧迪及愛快設計總監Wolfgang Egger(2017年出任BYD設計主帥)操刀，車身及車廂分別有10種不同顏色配搭，設備如電索門、8.8吋數碼錶板、12.8吋中控觸屏、Google車載系統(海外版)、Devialet劇院式音響、ADAS智能駕駛輔助安全系統等一應俱全。

全新騰勢Denza Z純電超跑英國開售│Racing版1.96秒加速破百 Spider軟篷版同步登場

Denza Z Racing版配有全套特製車身擾流組件，包括碳纖維頭鏟及賽車化尾翼，氣流下壓力高達1,060kg；輪圈由20吋升級至21吋，標配半熱溶R車胎，0至100km/h降至1.96秒，懸掛則用傳統彈簧配「雲輦」DiSus-M智能液壓吸震筒，不過車重增加20kg至2,250kg。

廠方率先公開Denza Z全線三款英國售價，Coupe硬頂版、Spider開篷版及Racing高性能版分別為£142,900、£159,900及£172,900起，即日起接受預訂，首批今年底前交付。據知Denza Z同步於第四季左右在香港上市。