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Subaru E-Outback純電SUV香港開售！日本製造雙馬達四驅380匹馬力，續航443km，售價$469,900起

汽車
更新時間：19:24 2026-07-22 HKT
發佈時間：19:24 2026-07-22 HKT

全新Subaru E-Outback純電動四驅SUV正式抵港，並已進駐品牌九龍灣旗艦店。代理意美汽車今日（7月22日）優先安排傳媒預覽新車，港版車價落實為$469,900元，即日公開發售，首批預計2027年初交付。     文、圖：sammy

全新Subaru E-Outback純電SUV四驅車香港登場│建基於e-Subaru Global Platform電動車平台

全新Subaru E-Outback挾帶旅行車身影，是品牌第二款在港推出的電動車，設計承襲Outback一貫豪華格調與全地形性能優勢。跟同廠Solterra相同，日本製造E-Outback同樣建基於升級版e-Subaru Global Platform平台，強化底盤結構進一步提升抗扭剛性，令過彎反應更俐落、穩定性更高。純電E-Outback的長闊高尺寸是4,845 x 1,860 x 1,670mm，車長及高度比Solterra XT增加155mm和20mm，闊度與2,850mm軸距一致。造型方面，配備嶄新LED頭燈組、車頂行李架、啞黑雙色輪拱與20吋鋁合金輪圈、而前後泵把和側裙還導入合金飾件襯托，盡展豪邁硬朗的越野風格。LED尾燈是時下流行的貫穿款式，並首次引入發光Subaru品牌標誌，進一步提升辨識度與科技感。
    智能化豪華車廂內裝與Solterra XT如出一轍，座椅以原廠高級皮革包裹，前座內置冷暖通風功能，記憶駕駛席具備10向電動調校及腰部支撐，乘客席也設有8向電動調校。純電SUV保留標誌性方形運動皮軚環，7吋彩色數碼儀錶板顯示清晰，14吋FHD觸控中屏資訊娛樂系統支援無線Apple CarPlay。標準設備還有腳踢感應電尾門、電子倒後鏡、雙區恆溫冷氣、Harman/Kardon音響、全景玻璃天幕、雙手機無線充電、USB Type-A & C連接埠、氣氛燈及V2L對外輸電功能，配置豐富齊全。另受惠車身加長，行李箱容量介乎619升至1,240升，比Solterra XT也多出約160升。安全方面，除了360度全景泊車鏡頭，同時搭載Subaru Safety Sense智能安全駕駛輔助系統，包括預警式煞車、車道維持置中、主動車距控制巡航、盲點監測、倒車自動煞車輔助、安全離座警示及駕駛員監控系統。

全新Subaru E-Outback純電四驅SUV登場│雙馬逹四驅輸出380ps及536Nm

全新E-Outback同樣配備eAxle永磁同步高效雙馬達，但搭載74.7kWh容量較大鋰電池，可釋放380ps馬力和536Nm扭力，0-100km/h加速只需4.4秒。相對售價$479,900元的Solterra XT（鋰電容量73.1kWh、馬力347ps、扭力437Nm、0-100km/h加速5.1秒），不僅售價更吸引，性能更強勁，WLTP續航力443km也比Solterra XT可多行駛7km。新車最高支援DC 150kW直流快充，約28分鐘可補充80%電量。純電SUV標配Symmetrical AWD全時四驅系統，除了可調式X-Mode越野系統，駕駛模式還有Normal、Power、Eco三種選擇。
    廠方指出，Power模式加強了後軸驅動輸出，大幅提升車輛於彎道中的主動扭力分配及預判能力，強化過彎穩定性與操控精準度。另210mm車身離地距結合前後獨立懸掛系統，不管城市穿梭或戶外探索，都能兼顧卓越抓地力與乘坐舒適性，表現剛柔並重。同時，車架注入了更多隔音物料及高強度結構黏合技術，連繫前排雙層隔音玻璃，有助提升車體剛性與車廂寧靜度。

  • Subaru E-Outback規格
  • 傳動：74.7kWh鋰電 + 前後馬達四驅
  • 馬力/扭力：380ps / 536Nm
  • 0至100km/h：4.4秒
  • 續航力：443km(WLTP)
  • 尺碼：4,845 x 1,860 x 1,670mm
  • 售價：$469,900
  • 查詢：2828 2488
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