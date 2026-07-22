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3千萬元神級新超跑Apollo EVO英國首發│全球限量20輛 800匹6.3 V12引擎 碳纖維「加勒比之龍」車身 保證高收視

汽車
更新時間：09:12 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:12 2026-07-22 HKT

德國極級超跑製造商Apollo剛於早前英國舉行的一年一度Goodwood Festival of Speed速度節，發表全新Apollo EVO，取名「加勒比之龍」碳纖維車身，結合藝術設計與空氣動力科技於一身，外形科幻霸氣非常誇張！    文：DP　圖：Apollo

德國Apollo EVO極級超跑登場│全球限量20輛 意向價300萬歐羅起

全新Apollo EVO承繼前作2017年發表的Apollo IE（Intensa Emozione，全球限量10輛），同樣是專為賽道而設的客製極級超跑。新作沿用6.3公升V12自然吸氣引擎，以法拉利F140 V12機器本體為藍本，再由意大利Autotecnica Motori及德國HWA改造及調校，輸出進一步提高至800ps及765Nm（IE為780ps及760Nm），配合賽車式6速序列式半自動波箱及後驅。
　　全碳纖維單體車殼，加上碳纖維前後副車架，剛性較上代IE提升15%、重量減輕10%，車重僅為1,300kg。全車最具話題是名為「加勒比之龍」外形設計，車身由75件獨立碳纖維部件組成，並由人手噴上8層特製塗料，據知單是「龍鱗」排氣喉採用無焊接3D打印鈦合金嶄新工藝。車廂鋁合金部件也利用3D打印製作，內外每一個細節仿如藝術品。據知Apollo EVO定價約300萬歐元起（未連稅約2,700萬港元），全球限量20輛相信很快被認購一空。
　　2026年是Apollo超跑誕生20周年，首款Gumpert Apollo早於2006年面世，品牌2016年起被香港Apollo Future Mobility Group集團（0860HK）收購，旗後推出Apollo IE及最新Apollo EVO兩款極級超跑。

  • Apollo Evo規格
  • 引擎：6.3公升V12
  • 馬力/扭力：800ps/765Nm
  • 傳動：6速序列式半自動，後驅
  • 0至100km/h：2.7秒
  • 售價：約300萬歐元起（未連稅）
  • 查詢：www.apollofmg.com
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