全新萬事得Mazda 6e電動車右軚抵港│78kWh鋰電單馬達後驅 WLTP續航力560km 首批優惠價39.99萬 九龍灣專店公開首展

萬事得(Mazda)全新電動車Mazda 6e首批右軚版日前運抵香港，成為東南亞第一個開售的市場，新車搭載78kWh鋰電及單馬達後驅，輸出258ps馬力及290Nm扭力，WLTP續航力560km，即日起在九龍灣專店(常悅道18號地下1號)公開首展，首批限量優惠價為HK$399,990起。 文、圖：DP

全新萬事得Mazda 6e電動車右軚版香港開售│單馬達後驅 WLTP續航力560km

全新萬事得Mazda 6e右軚香港版電動車，規格跟英國版大致相同，採用78kWh鋰電及單馬達後驅，輸出258ps馬力及290Nm扭力，WLTP續航力560km，車子支援195kW DC快充，由10%充至80%約24分鐘。車身尺碼為4,921 x 1,890 x 1,491mm，軸距2,895mm，體積相比Model 3或Seal 7更巨型，歐洲市場為D-segment車型。Mazda 6e歐洲出口版均由內地長安馬自達負責製造，外形則由日本萬事得團隊設計。

香港版Mazda 6e只有一款頂配版提供，內外包裝非常豪華，啡色座椅以Nappa皮革及麖皮包裹，前排備有冷暖通風功能。原車配有玻璃頂連電動窗簾，10.25吋數碼錶板、14.6吋中控髑屏、AR-HUD抬頭顯示、14喇叭SONY音響、手機無線充電、三區恆溫冷氣連後排觸控屏幕空調控制屏、19吋胎軨、主控式尾翼及ADAS駕駛輔助安全系統連盲點影像顯示等。Mazda 6e首批優惠價為HK$399,990，新車即日起在九龍灣專店(常悅道18號地下1號)公開首展，代理透露今年稍後還會引入CX-6e純電5座位豪華SUV，售價及發表日期未定。