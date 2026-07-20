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長陣純電SUV全新寶馬BMW iX1 eDrive20L電動車試駕｜後座更闊配置升級 WLTP續航力增10%至539km 車價46.9萬元起

汽車
更新時間：09:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-20 HKT

純電動SUV市場競爭寸土必爭，寶馬香港為強化BMW iX1車系攻力，早前擴軍引進全新eDrive20L M Sport Edition長陣版，為追求偌大車廂空間、極致舒適乘坐體驗、豐富設備配置、以及更高續航里程的顧客，帶來升級選擇。文、圖：sammy 

全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition電動車本地試駕：造型緊湊造工優良 M Sport運動型態奪目

產於中國寶馬廠房的BMW L長陣版車款，過往是內地獨家專屬。近年，品牌營銷策略有所調整，個別型號將因應市場需求，外銷至其他國家及地區。今次試駕的BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition是鮮明例子，先後已登陸馬來西亞、印度和泰國，而港版售價$469,900起，8月開始交付。純電生力軍的長闊高尺寸是4,616 x 1,845 x 1,616mm，車長比標準版增加116mm，闊與高度維持，而2,802mm車廂軸距也相對延伸110mm。
    長陣版由華晨寶馬製造，優良造工與德製標準版無異。造型方面，車身雖拉長了116mm，前後比例依然協調勻稱，緊湊視覺觀感沒絲毫突兀。純電SUV標配M Sport運動套件與19吋M輕合金雙輻雙色輪圈，襯托主動式轉向LED頭燈、鋁質緞面車身飾件及行李頂架，活力型態畢現。

全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition電動車試駕：舒適後排大空間 智能輔助安全升級

車廂軸距大幅延長至2,808mm是全車焦點，加上增幅全數受惠於後座，令後排乘坐空間比標準版寬敞闊大許多，尤其腿部及膝部空間分別增加81mm和107mm，可隨意從容伸展。長陣版座椅還選用更柔軟泡棉及座墊延長15mm，進一步提升承托力與舒適度。行李箱更實用，容量多出105升，介乎490升至1,600升。智能跑化座艙設計與標準版相同，內配M多功能皮軚環及電控運動型皮座。標準設備包括由10.25吋數碼儀錶板和10.7吋觸控中央顯示屏組成的曲面屏幕、BMW Operating System 9作業系統、iDrive配備QuickSelect快鍵功能和支援語音操作、雙區恆溫冷氣和全景式天窗等。
    長陣版更高級，採用Harman Kardon HiFi音響，兼且配備Driving Assistant Plus駕駛輔助及Parking Assistant Plus泊車輔助系統。當中，Driving Assistant Plus包括主動式定速功能連主動線道維持功能、360環視鏡頭及具備線條和路邊識別功能的泊車輔助系統，操作更輕鬆自如。 

全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition電動車試駕：長續航無焦慮 行車穩定舒適

單馬達前驅純電SUV沿用第五代BMW eDrive技術，搭載64.7kWh高壓電池，馬力204hp，扭力250Nm，極速175km/h，WLTP續航力也比標準版提升約10%，達到458至539km。充電方面，快充最高支援DC 130kW，29分鐘可補充10%-80%，連接AC 11kW交流電，完全充電時間為6.5小時。長陣版個性溫和，沒有剽悍加速力和亢奮推背感，但實際跑起來又不慢，0-100km/h只需8.6秒。
    駕駛模式包括個人專屬（即標準）、運動和節能；Sport mode下，推進節奏與衝刺力變急勁，行車爽快順暢。車身雖然加長，轉向操控動態反而更覺well balance，表現滿意稱心。同時，長陣版懸掛作出舒適導向設定，以提升行車穩定性與乘坐舒適感。電能回收同有主動（Adaptive）、弱、中、強四級選擇，個人偏好中級，取其自然順暢制動反應貼近汽油車。若把波棍撥至B（Brake），等同進入最強模式，並可體驗單踏板便利操控，但那分急速「拿」停感未必人人適應。

  • BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition規格
  • 傳動：64.7kWh高壓鋰電 + 前置驅動馬達
  • 馬力 / 扭力：204hp / 250Nm
  • 0至100km/h：8.6秒
  • 續航力：458-539km(WLTP)
  • 尺碼：4,616 x 1,845 x 1,616mm
  • 售價：469,900起
  • 查詢：3129 9000
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