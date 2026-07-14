本田Honda發表改良版Fit揭背車｜四版本定位清晰設備升級 汽油混能雙動力售1,806,200日圓起

本田（Honda）剛為今代Fit揭背車推出改良新版本，亮點包括調整型號編制、外觀內裝修飾、以及裝備配置升級，進一步彰顯各成員的特點與個性，豐富消費者選擇性。車系革新後，劃分四款型號與汽油及e:HEV混能雙動力組合，售價介乎1,806,200至2,955,700日圓，即日起在日本開售。文：sammy、圖：Honda

自2001年面世以來，本田Fit（即港版Jazz）憑著寬敞實用車廂空間、靈活多變座椅佈局和出色環保性能，持續廣受用家歡迎，至今日本累計銷量超過325萬輛。適逢今年是車系25周年，廠方發表了改良版本，為揭背小車的發展揭開新篇章。

本田Honda發表革新改良版Fit：新命名新包裝突顯個性 時尚實用跑格休閒各取所需

改良版首項變動是型號命名，基本版Basic改稱X、標準版Home改為Z，而原有RS及Crosstar維持不變。本田表示，入門X設計精簡務實、著重日常實用性，Z同時兼備時尚動感及舒適性功能。另外，跑格RS更重視官能刺與駕駛樂趣，至於跨界Crosstar可迎合喜愛戶外休閒活動人士所需。四款型號的設計各具特色，市場定位格外清晰鮮明。

各型號的裡外設計與配置也見變化，其中入門X的車廂飲品架框與排檔桿面板，一律以黑飾示人，旋鈕鍵改成鍍鉻飾面。標準Z的外觀酷似RS，運動化前後泵把款式相同，鯊魚鰭天線改為與車身同色，輪圈也換上灰色配搭。車內方面，三幅式軚環由真皮包裹，飲品架框與排檔桿面板改為黑色，升級至電暖前座椅，標配IR隔熱擋風玻璃，以及前門玻璃具備UV＋IR阻擋紅外線和隔熱功能。

RS版跑意更濃，車頭面罩與前後泵把導入鋼琴黑飾件，以及採用16吋亮黑合金輪圈。至於車廂的A柱與車門內飾及車頂全以黑色設計，跑車皮軚環、真皮麂皮座椅及車門把手都加入紅飾線點綴。新版本還升級至Honda Connect + ETC 2.0車載系統、標配手機無線充電、電暖軚環與電暖前座椅、IR隔熱擋風玻璃、防UV＋IR隔熱前門玻璃、以及全套金屬腳踏板。另Crosstar造型不變，車內主要升級至電暖軚環和電暖前座椅，而IR隔熱擋風玻璃，以及防UV＋IR隔熱前門玻璃同列作標準設備。

動力方面，汽油版X和Z配備1.5公升直四i-VTEC引擎與CVT無段變速自動波箱，最大馬力118ps，並可選擇前驅或四驅車型。至於X、Z、RS和Crosstar同設e:HEV混能版，系統由1.5公升直四i-VTEC引擎搭載雙AC同步馬達、鋰電池及e-CVT電子無段變速自動波箱，馬力123ps，WLTC綜合耗油量低見29.1km/L。除了e:HEV RS屬FF前驅佈局，其餘三款混能車同備四驅版本。另改良新Fit還設有福祉車版本，助有需要人士無障礙出行。