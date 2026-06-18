2026香港車博│內地新能源車搶攻右軚市場 紅旗/吉利/廣汽/東風/奇瑞/比亞迪/零跑/上汽 新車一文看清

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會，今天(6月18日)在赤鱲角亞洲國際博館開幕，展覽一連五天(至6月22日)舉行，今屆規模不及去年龐大，只開放5、7、9號展館舉行，吸引約11個內地車企集團品牌參與，包括一汽紅旗、吉利(極氪、曹操及遠程)、比亞迪(及騰勢)、東風(嵐圖、猛士)、上汽(MG及IM Motors)、廣汽(GAC及AION)、奇瑞(ICAUR、Jaecoo)、零跑、JAC、Firefly及DFSK，當中不少新車即將於今年下旬或明年到港上市。 文、圖：DP

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│紅旗HongQi三新車連發 E-HS9旗艦純電SUV開賣

一汽紅旗HongQi以最強陣容參與今次展覽，一次過展示三款右軚出口版全新車，包括首先在香港開售的紅旗HongQi E-HS9旗艦純電6座位SUV，配用120kWh鋰電及雙馬達四驅，輸出637ps馬力和710Nm扭力，WLTP續航力548km，意向價HK$998,800起，首批第三季交付。

另一款同樣首次在港亮相的右軚版紅旗HongQi EHS5純電中型SUV，據知今年下旬開售，意向價40萬元以下。值得留意是暫時未命名的紅旗HongQi Global SUV，是紅旗與零跑合作研發的全新小型純電SUV，右軚版預計2027年投產，據知香港代理錦龍汽車集團也會引入發售。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│比亞迪BYD M9 DM-i混能豪華MPV 鐵定今年內抵港

比亞迪BYD及騰勢Denza沒有舉行發布會，而且主要展示現行在香港發售的車款，廠方只帶來一款從未曝光全新車，就是右軚版BYD M9 DM-i混能7座豪華MPV，體積比同廠Denza D9細小，不過現場所見包裝及設備不相伯仲，據知M9 DM-i已在部份東南亞市場開售，搭載1.5T增程引擎及單馬達前驅，續航力逾1,000km。廠方指新車鐵定今年內抵港上市，一式兩款(高配及低配版)車價暫時未定，估計在30萬至40萬元水平。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│東風Dong Feng兩大新車系嵐圖、猛士到港有期

東風Dong Feng集團今次帶來多款新車到港預展，代理帶來好消息是嵐圖「夢想家」VOYAH DREAM豪華7座MPV及猛士M817高性能PHEV四驅越野車右軚版投產有期，前者預計最快今年第四季到港開售，猛士則會於2027年來港，令人十分期待。

嵐圖「夢想家」VOYAH DREAM其實已在北歐市場推出，有純電及PHEV混能兩款型號提供，尺碼5,315mm × 1,985mm × 1,820mm，軸距3,200mm，是一款體積不小的7座豪華MPV老闆車。猛士M817是品牌與華為合作研發的混能越野車，搭載 1.5T引擎及雙馬達四驅，綜合馬力912匹，綜合續航力1,300km，純電也有200km。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│奇瑞兩品牌ICAUR、Jaecoo全力拓展右軚市場

奇瑞(Chery)集團旗下ICAUR及Jaecoo兩個年輕品牌成為香港市場主將，前者繼ICAUR V23大賣之後，今年第四季將在港推出全新ICAUR V27混能豪華5座SUV，搭載1.5T增程引擎，有單馬達後驅及雙馬達四驅選擇，香港ICAUR代理錦龍汽車透露V27意向價約30萬元起。

至於另一款同場矚目新車是Jaecoo J8 PHEV混能豪華7座SUV，配用1.5T引擎、34.5kWh鋰電及3馬達四驅，馬力超過400ps，香港代理建發汽車表示新車意向價約48萬元起。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│上汽MG兩款全新車同步開售

上汽集團(SAIC)展台今年由代理富利堡集團帶來兩款MG全新車作為亮點，首先是MG4 Urban入門級純電前驅小車(53kWh，WLTP續航力405km)，首批早鳥價HK$199,000起，再附送價值1萬元配件禮券。至於全新MG S9 PHEV混能7座SUV，是品牌史上首款旗艦車型，搭載1.5 Turbo引擎輸出299ps馬力，WLTP續航力逾1,000km，意向價HK$375,000起。

富利堡集團同時公布新消息，就是取得上汽集團旗下智己(IM Motors)品牌的代理權，稍後會在港發表全新IM5 GTS高性能四門純電跑房車，意向價40萬至50萬元水平。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│廣汽GAC E9 PHEV升級版新登場

廣汽集團GAC推出2026年升級版E9 PHEV混能豪華7座MPV，一式兩款包括入門低配版(約HK$399,000起)，以及圖中所見頂配版，頭尾泵把設計經過更新，車廂觸控屏幕面積擴大，聯網系統升級及加入APP控制功能，電控、通風及按摩中排大班椅引入內地廣汽傳祺系列的頂級規格，早鳥價HK$569,000起(比原價便宜3萬元)。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│吉利集團商用車放閃 Zeekr 8X及9X香港預覽

吉利集團(Geely)今年展台分開三個部份，包括Zeekr、曹操及遠程三個品牌，後兩者主要針對本地商用車及公共車輛(包括右軚雙層電動巴士)市場。至於本地車迷關注的豪華車品牌極氪Zeekr，主角相信是首次在港亮相的全新Zeekr 8X，不過代理錦龍汽車表示8X尚未有右軚版推出時間表。反而現場展示的Zeekr 009 Grand四座位光輝版，以及9X混能旗艦6座SUV，右軚版最快可望今年底引入香港發售。

2026國際汽車及供應鏈(香港)博覽會│零跑Leap Motor B05純電掀背小車香港售價23.9萬元

零跑Leap Motor今屆車展一鳴驚人，推出全新右軚版零跑B05純電後驅掀背小跑車，並即場公布了售價為HK$239,000起，香港版配用67.1kWh鋰電和單馬達後驅，輸出218ps及240Nm，WLTP續航力482km，車長4.3米、闊1.88米、高1.52米，軸距2.74米，車廂擁有86%可用空間，原車配置19吋胎軨。